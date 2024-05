Tutti in bici: a Salerno torna “Pedalando per la città”

Un nuovo appuntamento nel ricco cartellone di eventi primaverili a Salerno. Conto alla rovescia per Pedalando per la città, manifestazione giunta con successo alla sua 30ª edizione. Il prossimo 12 maggio, alle ore 9, è previsto il raduno da Piazza della Concordia per la pedala in bicicletta dedicata a bambini, famiglie, atleti e sportivi di ogni età.

Quest’anno, per la prima volta, un nuovo percorso: i tanti partecipanti partiranno da Piazza della Concordia per poi proseguire la pedalata lungo la direttrice stradale lato mare (lungomare Tafuri, lungomare Marconi, lungomare Colombo, via Leucosia) fino a Mercatello e ritorno sulla stessa direttrice con passaggio sul lungomare Trieste (corsia lato mare) fino ad arrivare in “Piazza della Libertà”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, si svolge come sempre su di un percorso cittadino interamente chiuso al traffico.