Bodybuilding, successo a Budapest per la cilentana Giusy Sansone

Ancora un successo per la campionessa cilentana di bodybuilding natural Giusy Sansone, che si è imposta nuovamente, a Budapest, con la federazione NPC natural Iffbb (una delle più importanti della disciplina).

Ben due le medaglie d’oro conquistate dalla Sansone in altrettante categorie: figure novice e figure master 35.

Una vittoria verso il mondiale

L’importante vittoria dà diritto all’atleta vallese di competere per la qualificazione al mondiale, che si terrà l’8 giugno in terra britannica.

“Sono felicissima, perché è una federazione nuova, è quella dell’Olimpia Natural, quindi si stanno ponendo le basi per partecipare anche all’Olimpia”, ha esordito Sansone, che ha poi raccontato i sacrifici della sua preparazione- “La preparazione che ho fatto è stata la più dura di sempre, perché il mio allenatore, il mio accompagnatore, il mio tutto, Massimiliano Mainenti, mi ha fatto una preparazione molto più intensa, ma il risultato si è visto”.

La dedica

Giusy Sansone chiosa con una dedica: “Questa vittoria per la mia famiglia, è per il mio preparatore Massimiliamo Mainenti ed è per il Cilento, ma solo per quello che crede che i sogni si realizzano attraverso i sacrifici”.