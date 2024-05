Ecco i dati del censimento Istat in Campania: lo spopolamento svuota i paesi. In Cilento solo 22 hanno numeri in crescita

La Campania continua a perdere residenti: nel 2022 la popolazione è diminuita di 14.884 unità (-0,3%) rispetto all’anno precedente, attestandosi a 5.609.536 abitanti. Lo dicono i dati del censimento Istat, diffuso nei giorni scorsi. Si tratta di un dato preoccupante, che conferma il trend negativo in atto da diversi anni e che colloca la regione tra quelle con la più alta denatalità in Italia.

Saldo demografico negativo

Il calo demografico è dovuto principalmente al saldo naturale negativo, ovvero alla differenza tra nati e morti. In Campania, infatti, i nati sono stati 44.469 (in leggero aumento rispetto al 2021), mentre i morti sono stati 56.934. A questo si aggiunge il saldo migratorio interno negativo, ovvero il numero di persone che hanno lasciato la regione per trasferirsi in altre zone d’Italia.

Donne più longeve e residenti in Campania

Nonostante il calo generale, in Campania si registra un lieve aumento dei nati e una leggera prevalenza di donne (51,2%) rispetto agli uomini (48,8%). L’età media è salita a 43,9 anni, con le province di Napoli e Caserta le più giovani (43,1 anni) e Benevento e Avellino le più anziane (rispettivamente 46,6 e 46,3 anni).

Stranieri in aumento

Un dato positivo è rappresentato dall’aumento degli stranieri residenti in Campania, che sono passati da 239.990 nel 2021 a 251.996 nel 2022 (+12.006), pari al 4,5% della popolazione regionale. Gli stranieri provengono da 170 Paesi, con le comunità più numerose provenienti da Ucraina (16,4%), Romania (13,4%) e Marocco (9,5%).

Distribuzione della popolazione

Poco più di un quinto della popolazione campana (20,8%) vive nei tre comuni con oltre 100.000 abitanti (Napoli, Salerno e Giugliano in Campania), mentre più di un quarto (28,1%) vive in quelli con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti. I comuni della montagna interna, invece, sono quelli che soffrono maggiormente il decremento di popolazione e presentano una struttura per età più vecchia.

Il salernitano

Nell’area di Salerno si conferma il trend negativo che caratterizza le altre zone campane. Gli unici comuni senza il segno meno sono Agropoli (+138), Altavilla Silentina (4), Campagna (122), Caselle in Pittari (10), Castellabate (29), Cicerale (23), Moio della Civitella (8), Montecorvino Pugliano (5), Ogliastro Cilento (9), Omignano (19), Perdifumo (9), Pertosa (6), Postiglione (5), Rutino (3), Sacco (1), San Mauro La Bruca (1), Sanza (24), Sassano (29), Torchiara (13), Torraca (14), Torre Orsaia (5), Tortorella (7).

I piccoli comuni sono quelli maggiormente in sofferenza, ma anche i grandi subiscono il problema dello spopolamento: Battipaglia, ad esempio, ha perso 110 unità, Capaccio Paestum 53, Eboli 46, Salerno ben 651.

I comuni della provincia di Salerno