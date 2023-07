Mondo del volontariato del Vallo di Diano a lutto: è venuta a mancare Mariantonietta Di Bella

Il mondo del volontariato del Vallo di Diano è a lutto.

Oggi il mondo del volontariato piange la scomparsa dì Mariantonietta Di Bella, da tutti conosciuta come Marinetta.

“Una persona speciale e pionera del volontariato”.

E’ così raccontata dalle tante persone che hanno espresso di cordoglio al marito Benedetto Mazzariello, responsabile del Gruppo Fratres Vallo di Diano e alle due figlie.

Una persona disponibile, che ha insegnato tanto a chi decideva di entrare nel mondo del volontariato.

“Nella tua prima immagine nel lontano 1995 – scrive Pietro Cava, del Gruppo Frates Vallo di Diano – ti ricordo intenta ad insegnare a noi giovani volontari le prime nozioni di primo soccorso. Sei stata sempre una persona disponibile con tutti una parola non è mai mancata per nessuno. Ti hanno voluta in cielo presto probabilmente perché c’è bisogno della tua opera anche lì. Grazie per aver creato una grande famiglia intorno a te, anche se non sei fisicamente qui sarai sempre al nostro fianco resteremo uniti come lo siamo stati da sempre”.

I funerali

Le esequie si svolgeranno domani, alle 9.30, nella Chiesa di Sant’Anna a Sala Consilina. Tutti i familiari e gli amici potranno partecipare per rendere omaggio alla cara persona scomparsa.