Torna a casa la salma di Francesca Calandriello: lunedì i funerali

Si terranno lunedì le esequie di Francesca Calandriello, la 27enne morta in un incidente stradale a Sant’Arsenio, comune in cui viveva. La salma è stata sottoposta ad esame autoptico presso l’ospedale Ruggi di Salerno dove era stata trasportata dopo il sinistro. La giovane è spirata durante il tragitto, così come la bambina che portava in grembo e che sarebbe dovuta nascere tra una settimana.

La camera ardente nella casa di Francesca

La salma tornerà presso l’abitazione dove Francesca viveva con il marito e qui resterà tutta la giornata di domani. Lunedì mattina si terranno le esequie a Sassano, suo comune natio.

Il lutto

Grande il dolore nel Vallo di Diano per la tragedia. Diversi comuni hanno proclamato il lutto cittadino. A Sassari ieri si è tenuta anche una veglia di preghiera.