Nel Vallo di Diano operativa da 24 ore la Squadra di Intervento Speciale

Dalla giornata di ieri è stata schierata sul territorio del Vallo di Diano, la Squadra di Intervento Operativo, composta da cinque unità del Reggimento Carabinieri Campania di Napoli e che collaborerà attivamente con i militari dell’Arma della Compagnia di Sala Consilina per il controllo del territorio.

Le attività del SIO

Questa nuova squadra assisterà i colleghi della compagnia locale per garantire maggiore sicurezza presidiando le zone maggiormente a rischio e intervenendo tempestivamente in caso di necessità. Il dispiegamento della squadra è avvenuto su richiesta del Prefetto di Salerno e coincidenza con un recente assalto a un portavalori nella via centrale di Mezzacapo a Sala Consilina, seguito da un tentativo di colpo all’ufficio postale. Questi eventi gravi si sono aggiunti a un precedente assalto, all’alba della stessa giornata, in una banca ad Atena Lucana e un tentativo di furto anche alla filiale Compass di Sala Consilina.

Le squadre speciali

Il S.I.O. è un’unità altamente specializzata, composta da personale addestrato per affrontare diverse situazioni. La loro presenza sul territorio permetterà un maggiore controllo e contrasto contro i reati predatori in corso da nord a sud del Vallo di Diano.

La collaborazione con le forze dell’ordine presenti sul territorio favorirà una maggiore efficacia nelle operazioni di controllo.

Si auspica che la presenza della Squadra di Intervento Operativo del Reggimento Campania porti a una diminuzione dei reati e ad un aumento del senso di sicurezza tra i cittadini.