Aeroporto di Salerno: se ne parla presso la Certosa di Padula con la C.M. Vallo di Diano

La Comunità montana Vallo di Diano ed il Comune di Padula organizzano un incontro in vista dell’imminente avvio dei voli all’aeroporto Salerno – “Costa d’Amalfi”. Con loro i vertici della Società GESAC, ente gestore dell’aeroporto di Salerno, ed i rappresentati della CCIAA di Salerno.

“L’avvio voli di linea presso l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: opportunità per il territorio” è il titolo dell’appuntamento in programma martedì 7 Maggio 2024 dalle 18.00 presso la Certosa di San Lorenzo a Padula.

Gli interventi

Dopo i saluti di benvenuto della sindaca Michela Cimino sono previsti gli interventi di Andrea Prete, presidente Camera di Commercio di Salerno ed Antonio Sada, consigliere del Consorzio Aeroporto Salerno. È prevista la partecipazione del mondo produttivo e di tutti i portatori di interesse pubblico e privato che si apprestano ad affrontare questo nuovo progetto di sviluppo.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Cavallone, presidente della C.M. Vallo di Diano ed a Luca Cascone, presidente Commissione Trasporti Regione Campania.