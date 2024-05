La Poseidon guadagna l’accesso alla finale Interregionale

Termina 2-1 per la Poseidon, la finale play-off del girone H, decisive le reti di Ruocco e D’Attilio per il passaggio del turno della squadra di Capaccio.

La Partita

L’incontro nella prima frazione inizia con un sostanziale equilibrio, poi la squadra di casa la sblocca con Andrea Ruocco, che sfrutta un errore dell’Agropoli in fase di costruzione e trafigge Rizzo per il vantaggio. L’Agropoli prova a reagire, ma la Poseidon in contropiede è devastante, Siano serve D’Attilio in area di rigore, bravo l’attaccante a stoppare di petto e trafiggere il portiere Agropolese per il 2-0. Termina così la prima frazione sul risultato di 2-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’Atletico Agropoli comincia forte e sugli sviluppi di corner arriva la rete di Malandrino che accorcia le distanze, la squadra di mister Voza inizia a credere alla rimonta, ma dopo pochi minuti arriva il colpo del ko, Miglino atterra un giocatore avversario e viene espulso per doppio giallo, l’Atletico resta in dieci e la Poseidon ne approfitta per gestire la gara e avrebbe anche qualche occasione per chiuderla definitivamente, ma il risultato non cambia. Termina così 2-1 per la Poseidon che accede alla finale interregionale di categoria.