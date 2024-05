Prima Categoria: finale playoff Poseidon – Atletico Agropoli, parla il presidente Antonio Mondelli

Dopo aver superato l’Atletico Battipaglia in semifinale, grazie ad un gol di Marantino nei primi minuti, la Poseidon è pronta ad affrontare in finale l’Atletico Agropoli Cilento.

La gara si disputerà sabato 4 maggio alle ore 16:00 sempre al “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo.

La compagine di mister Dario Petraglia potrà contare su due risultati su tre a disposizione, visto il miglior piazzamento in campionato rispetto alla squadra agropolese, che in semifinale ha superato per una rete a zero l’Atletico Bellizzi.

Ai nostri microfoni il presidente della Poseidon Antonio Mondelli, ci parla della finale playoff.