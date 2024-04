Papa Francesco nomina Don Alfonso Raimo come vescovo ausiliario di Mons. Bellandi

Don Alfonso Raimo, attuale Vicario generale dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, sarà nominato vescovo ausiliare da Papa Bergoglio. La notizia ha immediatamente fatto il giro per la comunità ebolitana ed è stata accolta con grande emozione.

L’impegno di Don Alfonso come missionario

L’ufficializzazione questa mattina in Curia a Salerno da parte dell’arcivescovo Andrea Bellandi che per l’occasione ha convocato presso il Salone degli Stemmi in via Roberto il Guiscardo, gli alti prelati ai quali ha rivolto una comunicazione importante: Don Alfonso Raimo, attuale Vicario generale dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, sarà nominato vescovo ausiliare da Papa Bergoglio.

Presto una grande festa

A Don Alfonso Raimo che è stato missionario ed attualmente regge la chiesa di San Bartolomeo Apostolo di viale Amendola a Eboli gli auguri da tutta la comunità locale e dai prelati ebolitani. Una grande festa sarà organizzata per lui nella parrocchia del centro cittadino ebolitano.