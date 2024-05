Operazione Nostalgia a Salerno: 36 leggende del calcio per una grande festa di sport

Saranno 36 leggende del calcio a scendere in campo allo stadio Arechi di Salerno sabato 8 giugno per il Raduno di Operazione Nostalgia, la storica community dedicata agli appassionati di calcio. Un’amichevole all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento per rivivere le emozioni del calcio di un tempo.

Tanti campioni attesi

Tra i campioni attesi ci saranno Javier Zanetti, Francesco Totti, Antonio Di Natale, David Trezeguet, Gianluca Zambrotta, Mauro Camoranesi, Christian Panucci, Alessandro Nesta, Marco Materazzi, Fabio Cannavaro, Luca Toni, Gianluigi Buffon e tanti altri. In totale, i 36 protagonisti vantano oltre 1.500 gol e 8.500 presenze in Serie A.

La presentazione dell’evento

L’evento, organizzato con il supporto del Main Partner Planetwin365.News, è stato presentato in conferenza stampa presso il Comune di Salerno. Alla presentazione erano presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli organizzatori e alcuni dei protagonisti del raduno, tra cui l’ex romanista “Pluto” Aldair, Max Tonetto e gli ex Salernitana Arturo Di Napoli e Luca Fusco.

“Siamo entusiasti di portare il nostro Raduno al Sud e in particolare nella città di Salerno”, ha dichiarato Andrea Bini, Founder di Operazione Nostalgia. “Le emozioni che dà questo evento sono particolari, arrivano nel profondo. Ringrazio le persone che verranno a vivere questa giornata: non è solo una partita, ma una festa”.

L’amichevole di Salerno sarà il primo appuntamento della stagione di Operazione Nostalgia e Planetwin365.News, che proseguirà anche il 7 luglio con il secondo raduno, stavolta in programma allo stadio “Silvio Piola” di Novara.