Almanacco del 24 aprile 2024: santi, avvenimenti, nati oggi, eventi sportivi e consigli di lettura

Questo è l’almanacco del 24 aprile, che riporta i principali avvenimenti storici, i santi del giorno, i nati famosi e gli eventi sportivi.

Santi del Giorno

Oggi celebrano la festa di diversi santi.

San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire, è ricordato per il suo coraggio nel difendere la fede cattolica durante il periodo della Riforma Protestante.

San Deodato di Blois, abate, fu un importante religioso del Medioevo.

San Mellito di Canterbury, arcivescovo, svolse un ruolo significativo nell’evangelizzazione dell’Inghilterra.

San Vilfrido di York, vescovo, fu un missionario e riformatore religioso.

Sant’Egberto di Northumbria, monaco, contribuì alla diffusione del cristianesimo nell’Inghilterra settentrionale.

Sant’Ivo, vescovo in Inghilterra, viene ricordato per la sua dedizione pastorale.

Santa Salomè, madre degli apostoli Giacomo e Giovanni, è venerata come santa nella tradizione cristiana.

Accadde Oggi

Nel 1821, esattamente 202 anni fa, l’autore italiano Alessandro Manzoni iniziò la stesura del suo celebre romanzo “I promessi sposi”, particolarmente noto per i personaggi di Fermo e Lucia. Quest’opera letteraria, considerata un capolavoro della letteratura italiana, racconta la storia di due giovani innamorati che devono affrontare molte difficoltà e avversità nel contesto storico dell’Italia del XVII secolo.

Nati in questo giorno

In questa data sono nati diversi personaggi di spicco. Nel 1942, 81 anni fa, venne alla luce Barbra Streisand, una delle artiste più complete della storia americana e non solo. La sua straordinaria carriera spazia tra cinema e musica, con una voce intensa ed elegante. Nata a Brooklyn, nel quartiere più popoloso di New York, Streisand ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico.

Nel 1971, 52 anni fa, nacque Stefania Rocca, un’attrice di rilevanza internazionale. Originaria di Torino, Rocca si è distinta sia sul grande schermo che nelle produzioni televisive. Ha studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, consolidando la sua formazione artistica.

Nati… sportivi

Il 24 aprile del 1966, 57 anni fa, è nato Alessandro Costacurta a Jerago con Orago, in provincia di Varese. Oltre ad essere un ex difensore del Milan, Costacurta è anche un allenatore di calcio. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Milan a partire dai 13 anni, per poi diventare un punto di riferimento nella squadra rossonera fino al termine della sua carriera da giocatore.

Eventi Sportivi

Il 24 aprile del 1932, 91 anni fa, si verificò un evento storico nel mondo del calcio: la prima rovesciata. Questa acrobazia, diventata negli anni un’icona del calcio, viene spesso riprodotta e ammirata grazie ai replay televisivi. Nella partita che segnò l’inizio di questa tradizione, i calciatori mostrarono al pubblico una nuova e spettacolare tecnica.

I Doodle di Google

Il doodle di Google di oggi celebra Gideon Sundback, l’inventore della cerniera lampo. Nato a Jönköping, una città nella parte meridionale della Svezia, Sundback ha rivoluzionato l’abbigliamento introducendo una chiusura lampo che si è poi diffusa in tutto il mondo. La sua invenzione ha semplificato la vitaquotidiana di milioni di persone, diventando un elemento essenziale nella moda e nell’industria tessile.

Consigli di lettura

“The Goldfinch” di Donna Tartt pubblicato nel 2013. È un romanzo avvincente che segue la vita di un giovane ragazzo dopo essere rimasto coinvolto in un attentato terroristico al Metropolitan Museum of Art di New York City, portando a conseguenze che si estendono per anni. La trama affronta temi come l’arte, l’amicizia, il senso di colpa e la redenzione. È stato molto apprezzato dalla critica e ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014.