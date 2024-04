Almanacco del 22 aprile 2024: santi, avvenimenti, curiosità e consigli di lettura

Questo è l’Almanacco del 22 Aprile, un mix di eventi storici, nascite di personalità illustri e momenti sportivi indimenticabili che hanno caratterizzato questa data nel corso degli anni.

Santi

San Leonida (Martire, padre di Origene)

San Caio (Papa)

Sant’Agapito I (Papa)

San Sotere (o Sotero, Papa)

San Maryahb (Martire)

Sant’Opportuna di Seez (Badessa)

Sant’Abrosino (Martire)

Sant’Apelle

Santa Senorina di Vieira (Badessa)

Oggi è

Oggi si celebra: Giornata della Terra (Earth Day) Oggi è la Giornata della Terra, conosciuta anche come Earth Day. Questo evento mondiale, celebrato il 22 aprile di ogni anno, è un momento per riflettere sull’importanza della conservazione del nostro pianeta e per promuovere azioni a favore dell’ambiente.

Accadde Oggi

1978 – I Blues Brothers debuttano al Saturday Night Live (45 anni fa) Il leggendario duo comico-musicale, caratterizzato da occhiali da sole e completi neri, fa il suo debutto sul popolare show televisivo Saturday Night Live, mescolando comicità e performance musicali.

Nati in questo giorno

1909 – Rita Levi-Montalcini (114 anni fa) Nata a Torino, Rita Levi-Montalcini è stata una rinomata ricercatrice e neurologa italiana, insignita del Premio Nobel per la Medicina nel 1986 per le sue scoperte nel campo della neurobiologia.

1909 – Indro Montanelli (114 anni fa) Indro Montanelli, illustre giornalista italiano, è stato una voce autorevole nel panorama giornalistico del Novecento, noto per il suo stile incisivo e analitico.

1954 – Serena Dandini (69 anni fa) Serena Dandini, celebre autrice e conduttrice televisiva italiana, è nota per il suo contributo alla satira televisiva e per aver lanciato diversi comici di successo.

Nati… sportivi

1982 – Kaká (41 anni fa) Kaká, ex calciatore brasiliano, è stato uno dei talenti più luminosi del calcio mondiale, noto per le sue abilità nel ruolo di centrocampista e per le sue prestazioni con il Milan e la Nazionale brasiliana.

1970 – Andrea Giani (53 anni fa) Andrea Giani è stato uno dei più grandi pallavolisti italiani, vantando un record di presenze in Nazionale e numerose vittorie in competizioni internazionali.

1987 – David Luiz (36 anni fa) David Luiz, difensore della Nazionale brasiliana di calcio, ha giocato per squadre di alto livello come il Paris Saint-Germain e il Chelsea, dimostrandosi un pilastro difensivo di talento.

Eventi Sportivi

1906 – I Giochi Olimpici intermedi di Atene 1906 (117 anni fa) Per commemorare il decennale delle prime Olimpiadi dell’era moderna, Atene ospita i Giochi Olimpici intermedi, riunendo atleti da tutto il mondo in una celebrazione dello sport.

2012 – Lube Macerata Volley campione d’Italia (11 anni fa) La squadra di volley Lube Macerata si aggiudica il titolo di Campione d’Italia dopo una stagione di successi, culminata in una vittoria decisiva contro Trento al Forum d’Assago.

Consigli di lettura

“Le ho mai raccontato del vento del Nord”, di Glattauer Daniel pubblicato nel 2012. Un romanzo epistolare d’amore ambientato nel ventunesimo secolo, che ha inizio con un’email inviata per errore a un indirizzo di posta elettronica sbagliato. Emmi, una donna felicemente sposata e madre, gestisce siti web e decide di annullare un abbonamento a una rivista inviando un’email, che però viene ricevuta per sbaglio da Leo, un psicolinguista. Tra i due comincia una relazione epistolare moderna, caratterizzata da email ironiche e giocose, che evolve gradualmente in un intenso legame psicologico. Si tratta di un romanzo semplice ma coinvolgente, che tiene incollati alle pagine fino all’ultima parola.