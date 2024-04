Santa Maria, duro ko contro la Paganese: arriva la matematica retrocessione in Eccellenza

La Polisportiva Santa Maria Cilento perde pesantemente contro la Paganese per 4-0 e segna la matematica retrocessione in Eccellenza dopo ben 4 stagioni in Serie D.

La gara

La partita si mette subito in salita con un errore grossolano di Bonfini che consegna, con un retro passaggio, il pallone a Coratella che trafigge con un tiro centrale Spina. È 1-0 per i padroni di casa.

Al 18′ arriva anche il raddoppio. Altro svarione giallorosso e ancora Coratella resta freddo dal limite dell’area per la sua doppietta personale. Coratella mette i brividi anche al 21′ con un colpo di testa di poco a lato.

La reazione del Santa Maria è affidata a Nunziante che calcia dalla distanza e trova una deviazione in angolo. Nel finale della prima frazione, i cilentani provano ad accorciare le distanze prima con uno stacco aereo di Borgia e poi con tentativo di Di Fiore che termina altissimo.

Il secondo tempo

Nella ripresa ancora Santa Maria all’attacco con il tentativo di Di Fiore che viene salvato in maniera provvidenziale da Grimaldi. Al 24′ c’è anche il tris della Paganese con Orefice che, di piattone, fa ancora male a Spina.

In pieno recupero arriva anche il pesante 4-0 siglato da Montoro. Sconfitta amara e dolorosa. Il Santa Maria torna in Eccellenza.

Il Tabellino

Paganese (3-5-2): Grimaldi; Galeotafiore, Esposito, Donnarumma (37’ st Rovezzi); Ianniello (15’ st Montoro), Mancino (45’ st Mastrocinque), Del Gesso (27’ st De Gennaro), Orefice, Setola; Porzio, Coratella (19’ st Simonetti). A disp.: Cacciapuoti, Giuliani, Perulli, Petrosino. All.: Quaglietta.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Spina; Cocino (25’ st Szymanski), Campanella, Bonfini (1’ st Ferrante); Nunziante, D’Auria, Coulibaly, Borgia (8’ st Ventura), Brugaletta; Di Fiore (25’ st Gaeta), Catalano (25’ st Tedesco). A disp.: Cannizzaro, Pappalardo, Chironi, Baschiroto. All.: Esposito.

Arbitro: Matteo Laganaro di Genova (Colella-Salinelli)

Marcatori: 5’ pt e 18’ pt Coratella (P), 24’ st Orefice (P), 47’ st Montoro (P)

Note: ammoniti Porzio (P), Coulibaly (SM), Donnarumma (P), Campanella (SM), Cocino (SM), Ventura (SM),

Angoli: 4-5. Recupero: 1’pt e 4’ st.