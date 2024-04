La cilentana Elisa Balsamo verso le Olimpiadi di Parigi 2024

La velocista cilentana Elisa Balsamo, originaria di Piano Vetrale di Orria, ha ottenuto il pass per partecipare alle prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024. La Balsamo è reduce da un secondo posto nel Team Pursuit e un quarto posto nel Madison nella Coppa del Mondo di pista di Milton in Canada andata in scena dal 12 al 14 aprile. “Sono abbastanza felice dei miei sentimenti in bici e anche orgogliosa dei miei compagni della nazionale – ha detto l’atleta italiana – posso solo essere soddisfatta della mia stagione finora ma ora è tempo di tornare a casa e caricare le batterie prima che inizi la seconda parte della stagione”.

12 azzurri qualificati per il ciclismo su pista

Alla chiusura del ranking olimpico l’Italia ottiene 12 carte per Parigi 2024 nel ciclismo su pista. Per quanto riguarda il settore maschile, gli azzurri conquistano quattro carte olimpiche (più una riserva) per l’inseguimento a squadre, che permetteranno di partecipare anche con due atleti alla madison e con uno all’omnium. Le carte femminili sono invece sette. Oltre alle quattro dell’inseguimento (più una riserva), che anche in questo caso danno accesso a due posti per la madison e ad uno per l’omnium, le azzurre conquistano una carta per il keirin ed una per la sprint.

Oltre ad Elisa Balsamo, si sono qualificate per l’inseguimento a squadre Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Martina Alzini.