Un’altra vittoria per la cilentana Elisa Balsamo alla Setmana Valenciana

Si chiude come era iniziata la Setmana Valenciana, con la cilentana Elisa Balsamo che dopo la vittoria nella fase di apertura, si è imposta allo spint anche nella gara finale a Valencia. L’atleta classe 1998 originaria di Piano Vetrale, frazione del Comune di Orria, era reduce da una medaglia di bronzo agli Europei di ciclismo su pista di Apeldoorn in Olanda, in coppia con la Guazzini nella madison femminile. Per entrambe è stata la seconda presenza sul podio della rassegna continentale dopo aver contribuito al titolo nell’inseguimento a squadre.

Il torneo in Spagna

La Setmana Ciclista – Volta a la Comunitat Valenciana Fémines è una corsa a tappe femminile di ciclismo su strada che si disputa dal 2017 nella Comunità Valenciana in Spagna. È la versione femminile della Volta a la Comunitat Valenciana maschile. Il torneo si è concluso ieri 18 febbraio.

«Proprio come nella prima tappa, creare le condizioni per uno sprint ha richiesto molto impegno, quindi il mio primo pensiero va alle mie compagne di squadra che lo hanno reso possibile», ha detto Elisa Balsamo dopo la vittoria di Valencia.

«Nella riunione di gara di questa mattina, Ina Teutenberg ci aveva avvertito che avremmo dovuto sobbarcarci il grosso del lavoro e che avremmo dovuto gestire anche il forcing delle avversarie sull’ultima salita. Insomma se siamo arrivate a Valencia a giocarci il successo è solo perché ci siamo dimostrate una grande squadra: so quanto sia faticoso lavorare per un capitano e metterlo nelle migliori condizioni di performare e per questo la dedica va alle mie compagne», ha aggiunto la velocista italiana.

«Credo che la fatica della tappa di ieri si sia fatta sentire nello sprint finale, anche per un fenomeno come Marianne Vos. Io invece ieri ho potuto gestito le forze pensando alla tappa di oggi: alla fine da questa prima quattro giorni su strada sono arrivate due vittorie e non posso che essere soddisfatta», ha poi concluso.