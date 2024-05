Montecorice, auto si ribalta in località Ripe Rosse: necessario l’intervento del 118

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 1 maggio, a Montecorice, sulla Via del Mare, nei pressi delle “Ripe Rosse”. Il conducente di una Fiat Panda, di colore nero, ha perso il controllo della sua autovettura, finendo per ribaltarsi su una fiancata.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con l’ambulanza dell’Associazione Valcalore che hanno prestato le prime cure del caso. Il conducente, per fortuna, non riportato particolari ferite ed è in buone condizioni.

Presenti anche i Carabinieri che hanno avviato i rilevi del caso.

Indagini sulla dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, il malcapitato alla guida dell’auto avrebbe perso aderenza a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.