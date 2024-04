Eboli: stato di agitazione per i lavoratori della Publiparking, nessuna novità per il piano parcheggio

Non è ancora stato approvato il nuovo Piano Parcheggio e sul fronte comunale nessuna buona nuova si profila. Mancano poco più di quattro mesi allo scadere del Piano attuale e i lavoratori chiedono di conoscere le sorti lavorative dell’azienda che ad Eboli si occupa della sosta a pagamento.

L’iter

L’iter procedurale comunale avrebbe avuto inizio da qualche settimana ma bocciato dalla stessa maggioranza del Sindaco Conte lo strumento starebbe ancora sulla scrivania dell’ingegnere Troisi per le necessarie modifiche e per la revisione del progetto. Era stata la maggioranza consiliare di Eboli a respingere all’unanimità la proposta dell’ingegnere Claudio Troisi di triplicare il numero di parcheggi a pagamento. A detta dei consiglieri di maggioranza sarebbe stato troppo gravoso per i cittadini il passaggio da 380 stalli a 1.280.

La proposta che era stata avanzata dal gruppo “Eboli Domani” venne accolta dall’intera coalizione ma per il Sindaco Conte si trattava di una proposta, niente stalli in aumento, ma esclusivamente potenziamento dei posti auto riservati alle persone con disabilità e alle categorie protette. Tutto fermo, dunque.

Bisogna attendere ancora qualche settimana per completare l’iter burocratico amministrativo

Il recidendo Piano con le necessarie modifiche tornerà in Commissione e successivamente in Giunta, per l’approvazione definitiva. Sul fronte sindacale, invece, la CISAL Terziario che da tempo chiede un incontro col primo cittadino e con gli organi comunali preposti, rinnova sostegno e vicinanza ai lavoratori della Pubbliparking e chiede all’amministrazione un incontro.