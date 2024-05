Eboli: il Liceo Classico Europeo del “Perito-Levi” unica scuola in rappresentanza dell’Italia nel progetto europeo di e-Twinning

Lavorerà in partnership con Spagna, Turchia e Repubblica Ceca. Il Liceo Classico Europeo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli è l’unica scuola in rappresentanza dell’Italia nel progetto europeo di e-Twinning. Grande soddisfazione per l’ambizioso riconoscimento è stata espressa dalla dirigente prof.ssa Laura Cestaro.

Un’esperienza teorica e pratica

Gli alunni della classe I D del Liceo Classico Europeo del “Perito-Levi” potranno dunque condividere esperienze di apprendimento con metodologia laboratoriale e pratica di conversazione nelle lingue inglese e spagnolo, in sinergia con i coetanei europei. Le attività saranno coordinate dalle professoresse Stefania Lanzara e Loreta Cellucci per la lingua inglese, Jesus Hernandez e Liliana Caporrino per lo spagnolo. Il coordinamento è della prof.ssa Veronica Natella.

«Il progetto – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof.ssa Laura Cestaro – contribuisce a proiettare la scuola in una dimensione internazionale, promuovendo il senso di appartenenza europea, la cittadinanza globale, l’inclusione e il dialogo interculturale». Nata su iniziativa della Commissione Europea, e-Twinning è la più grande community di insegnanti e studenti in Europa, specializzata nel promuovere contatti interculturali, stabilire gemellaggi online e creare progetti didattici collaborativi, alla quale aderiscono oltre 1.000.000 di insegnanti in tutta Europa.