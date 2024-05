Polisportiva Santa Maria: risoluzione consensuale con il Direttore Generale Alberico Guaruglia

La Polisportiva Santa Maria Cilento comunica di aver risolto in maniera consensuale il rapporto di collaborazione con il direttore generale Alberico Guariglia, tra i protagonisti della crescita del club giallorosso fino ad arrivare al raggiungimento della Serie D. La famiglia Tavassi desidera esprimere un sincero ringraziamento al direttore generale Guariglia per il suo straordinario impegno ed attaccamento ai colori giallorossi negli ultimi 10 anni.

La nota stampa

“Al direttore Guariglia, un amico prima che un collaboratore della Polisportiva, vanno i nostri più affettuosi ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi 10 anni di attività al nostro fianco – afferma la famiglia Tavassi – I risultati sportivi raggiunti in tutte le categorie, dalla giovanili alla prima squadra, e la costante crescita della nostra società sono sotto gli occhi di tutti. Le vittorie nei campionati di Promozione e di Eccellenza, così come il raggiungimento della serie D e la storica vittoria al Carrano contro il Catania, rimarranno per tutti noi un ricordo indelebile di questi meravigliosi anni.

La retrocessione ha chiuso un ciclo

L’amara retrocessione di quest’anno ha chiuso sicuramente un ciclo, ma non potrà mai cancellare quanto di buono fatto in questi anni. Alberico sarà sempre un amico della Polisportiva e gli auguriamo ogni bene per i suoi impegni futuri”.