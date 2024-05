Roscigno, uomo scivola dal balcone. Trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita

Paura a Roscigno nel pomeriggio di oggi quando un uomo di 39 anni è caduto, a quanto pare per cause accidentali, dal balcone.

I soccorsi

L’uomo, che ha riportato alcune ferite, ma per fortuna non è in pericolo di vita, subito dopo la caduta è stato trasportato presso l’ospedale di Roccadaspide, dove ha ricevuto i primi soccorsi, per essere poi trasferito presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

Indagini in corso

Presso l’abitazione di Roscigno in cui è accaduto il fatto sono giunti, poco dopo l’incidente, i Carabinieri della Stazione di Bellosguardo per effettuare i rilievi del caso e per comprendere l’esatta dinamica dei fatti che ancora non è stata resa nota.