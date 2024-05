Elezioni 2024: ancora incertezza a Perdifumo e San Mauro Cilento

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito eppure regna ancora l’incertezza. In vista delle ormai prossime elezioni amministrative 2024, anche i comuni di Perdifumo e San Mauro Cilento sono pronti ad andare al voto. La scadenza per la presentazione ufficiale delle liste è fissata a sabato 11 maggio e sembra essere una vera e propria corsa contro il tempo per ultimare gli ultimi dettagli.

Perdifumo

La questione più spinosa è probabilmente legata al Comune di Perdifumo dove, dallo scorso settembre, dopo la sfiducia all’esecutivo guidato dal Sindaco, Vincenzo Paolillo, l’Ente è nelle mani del commissario prefettizio, Roberta Amantea.

Ad oggi, nonostante le dimissioni della maggioranza dei consiglieri di qualche mese fa, dovrebbe essere ancora Vincenzo Paolillo a candidarsi, con una nuova squadra, alla carica di Sindaco di Perdifumo. Resta ancora incerta, invece, la questione riguardante la lista avversaria. Sono diversi i nomi che sono stati avanzati in questi giorni, ma la sensazione è che davvero tutto si deciderà nelle ultime ore di questa calda e intensa settimana.

San Mauro Cilento

Per quanto riguarda il Comune di San Mauro Cilento, invece, il Sindaco uscente, Giuseppe Cilento, non dovrebbe riprovare la scalata verso la conferma alla guida dell’Ente. Anche qui, però, la chiusura del cerchio per la presentazione delle liste sembra essere particolarmente lontana.

Tra la confusione generale, si fa sempre più caldo e papabile il nome di Carlo Pisacane, già primo cittadino del borgo cilentano. Dall’altra invece, potrebbe opporsi l’attuale consigliere di maggioranza Costantino Raniero La Selva.

Insomma, la situazione è in rapido e costante divenire. Il tempo scorre inesorabile e l’obiettivo per tutte le parti in causa, è quello di trovare la giusta quadra a stretto giro per presentarsi con una squadra forte e consolidata in vista delle prossime elezioni previste l’8 e il 9 giugno.