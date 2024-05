Elezioni comunali, scatta il countdown. Entro sabato 11 maggio la presentazione delle liste

Scatta il countdown per le elezioni amministrative 2024. Sabato 11 maggio, alle ore 12:00, chiudono i termini per la presentazione delle liste. Sono 32 i comuni al voto, tutti al di sotto dei quindicimila abitanti, ad eccezione di Capaccio Paestum su cui sono puntati i riflettori. Uno dei comuni – Perdifumo – arriva al voto dopo un periodo di commissariamento.

Il superamento del limite di mandati

Rispetto alle ultime consultazioni sono diversi i sindaci uscenti che potranno ricandidarsi grazie al decreto ministeriale approvato giovedì 25 gennaio dal governo Meloni che ha istituito l’“election day” (fissato sabato 8 e domenica 9 giugno in cui si voterà per elezioni europee, regionali e comunali) e ha approvato la modifica della durata dei mandati dei primi cittadini.

Quest’ultimo provvedimento ha esteso da due a tre mandati consecutivi il limite per i per i sindaci dei comuni da 5mila a 15mila abitanti ed eliminato limiti per i sindaci dei comuni con popolazione sotto i 5mila abitanti. Resta impossibile ricandidarsi per la terza volta a chi guida le città oltre i 15mila abitanti (sono 736 in tutta Italia); ed ora, attraverso l’Anci, sale la richiesta della possibilità di terzo mandato anche per loro.

Ecco i Comuni al voto e i sindaci uscenti

Questi i comuni al voto:

Ascea – Pietro D’Angiolillo

Auletta – Pietro Pessolano

Bellosguardo – Giuseppe Parente

Caggiano – Modesto Lamatttina

Campora – Antonio Morrone

Capaccio Paestum – Franco Alfieri

Casalbuono – Carmine Adinolfi

Casaletto Spartano – Concetta Amato

Caselle in Pittari – Giampiero Nuzzo

Castelnuovo Cilento – Eros Lamaida

Cuccaro Vetere – Aldo Luongo

Felitto – Carmine Casella

Futani – Aniello Caputo

Gioi – Maria Teresa Scarpa

Laureana Cilento – Angelo Serra

Montano Antilia – Luciano Trivelli

Morigerati – Vincenzina Prota

Oliveto Citra – Carmine Pignata

Omignano – Raffaele Mondelli

Ottati – Elio Guadagno

Perdifumo – Comune commissariato

Rofrano – Nicola Cammarano

Sala Consilina – Francesco Cammarano

Salento – Gabriele De Marco

San Mauro Cilento – Giuseppe Cilento

San Pietro al Tanagro – Domenico Quaranta

San Rufo – Michele Marmo

Torchiara – Massimo Farro

Torraca – Francesco Bianco

Torre Orsaia – Pietro Vicino

Valle dell’Angelo – Salvatore Angelo Iannuzzi

Live InfoCilento

InfoCilento seguirà live l’ultima giornata utile per la presentazione delle liste con una diretta sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it.