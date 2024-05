Aquara: incendio in appartamento, intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura questa notte ad Aquara. Un incendio è divampato in un appartamento sito al secondo piano di uno stabile sito nella centrale via Solferino. Immediatamente è scattato l’allarme.

I soccorsi

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che una volta all’interno sono riusciti a domare completamente le fiamme.

In casa si trovava un’anziana donna che però è riuscita a mettersi in salvo, grazie anche all’aiuto di alcuni vicini che hanno effettuato un primo intervento e poi lanciato l’allarme.

Per fortuna non si registrano feriti ma danni si segnalano alla struttura. I caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza.