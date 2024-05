Restauro della Cappella Madonna dei Martiri a Sicilì di Morigerati, accordo tra Comune e Parrocchia

Il Comune di Morigerati, guidato dalla sindaca Vincenzina Prota, ha stretto un protocollo d’intesa con la Parrocchia Maria SS. Annunziata, per il restauro ed il risanamento conservativo della “Cappella Madonna dei Martiri” in Sicilì.

Le risorse

La Parrocchia “Maria SS. Annunziata”, era risultata utilmente inserita nei beneficiari del contributo pari all’80% dell’importo complessivo di € 149.500,00 (e cioè di € 119.600,00 a fondo perduto ed € 29.900,00 non oggetto di contributo) per il Progetto di “Restauro e risanamento conservativo della cappella “Madonna dei Martiri”, ubicata in Sicilì di Morigerati. Le risorse rientrano nella misura del PNRR che punta al restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

Accordo tra Comune e Parrocchia

Il Comune di Morigerati intende operare in stretta sinergia con la Parrocchia “Maria SS. Annunziata” adoperandosi con celerità e concretezza, riconoscendo in tale intervento un’occasione per la promozione delle attività culturali attraverso la valorizzazione dei sistemi locali in grado di innescare nuove dinamiche di sviluppo sociale e di aggregazione.

L’Ente pertanto si era impegnato ad accantonare nel bilancio comunale 2023-2025 la somma pari ad € 29.900,00 non oggetto di contributo, per concederla alla Parrocchia “Maria SS. Annunziata” al fine di sostenere economicamente la presente iniziativa.