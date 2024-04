Vacanze in vista? Truffe online: come evitarle e prenotare in sicurezza

L’estate è alle porte e cresce il numero di italiani che si affida alle prenotazioni online per organizzare il proprio viaggio. La comodità e i prezzi vantaggiosi sono i principali motivi di questa scelta, ma è importante prestare attenzione per evitare di incorrere in truffe. L’associazione Codici, che ha già assistito diversi consumatori raggirati da prenotazioni online fasulle, ha stilato una serie di consigli per aiutare i cittadini a prenotare in sicurezza.

Verificare l’autenticità del sito o dell’host

Agenzie di viaggi online: Assicurarsi di visitare il sito ufficiale dell’agenzia, controllando attentamente l’indirizzo web. Se si utilizza lo smartphone, scaricare l’app dallo store ufficiale.

Annunci di host: Cercare informazioni e recensioni sull’host per verificarne l’affidabilità.

Diffidare da comunicazioni su canali non ufficiali

Se per avere maggiori informazioni o per prenotare si viene indirizzati a canali di comunicazione come email, SMS o WhatsApp, prestare attenzione. Utilizzare sempre canali che garantiscono una tutela, come il sito web ufficiale o l’app dell’agenzia o dell’host. Evitare click su link sospetti che potrebbero rimandare a siti clone o sottrarre dati personali. Non accettare accordi privati con promesse di sconti esclusivi.

Attenzione alle case vacanza

Se l’annuncio è pubblicato da un proprietario che non può accogliere di persona, ad esempio perché in quel periodo si trova all’estero, prestare molta attenzione. Le trattative a distanza, soprattutto se il proprietario insiste per concludere l’affare in fretta, possono essere un segnale di truffa.

Consigli

Prezzi troppo bassi: Se il prezzo è eccessivamente vantaggioso rispetto alle altre offerte, è probabile che si tratti di una truffa.

Offerte a tempo limitato: Diffidare dalle offerte che scadono in breve tempo e che creano un senso di urgenza nel prenotare.

Pagamento sicuro: Utilizzare sempre metodi di pagamento sicuri e tracciabili, come carte di credito con circuito garantito o piattaforme di pagamento online certificate.

Conservare le prove: Conservare sempre copia delle email, degli screenshot delle pagine web e delle transazioni effettuate.

In caso di dubbi, non prenotare

Se si hanno dubbi sulla veridicità di un’offerta o sull’affidabilità di un sito o di un host, è meglio non procedere con la prenotazione. È sempre meglio perdere un’occasione che rischiare di subire una truffa. Seguendo questi consigli, è possibile prenotare le proprie vacanze online in sicurezza e tranquillità, godendosi il meritato relax senza pensieri.