Un riconoscimento a due lavoratori ebolitani: Francesco Altieri, 93 anni, e Giuseppe Titolo, 94 anni

Due anziani pensionati dell’azienda agricola Santa Cecilia Petruccia, di proprietà dell’Università degli Studi l’Orientale di Napoli, su iniziativa curata dall’attuale capo azienda Luigi Adinolfi, erede della famiglia che per 60 anni ha gestito i terreni de L’Orientale, riceveranno un riconoscimento per l’impegno quarantennale profuso nel lavoro dei campi.

Il riconoscimento

«Un modo diverso per rendere onore al lavoro a ridosso del 1° maggio – quello in agricoltura è infatti uno dei più duri e diffusi nel nostro territorio – nonché a due lavoratori, Francesco Altieri, 93 anni, e Giuseppe Titolo, 94 anni, che per oltre 40 anni hanno profuso il loro impegno nelle terre dell’Orientale», ha detto il Sindaco di Eboli Mario Conte.

Alla cerimonia, oltre al Sindaco di Eboli Mario Conte, sarà presente il Rettore de l’Orientale Roberto Tottoli.

La splendida tenuta di oltre 680 ettari che si estende tra Eboli e Battipaglia ha rappresentato e rappresenta da 60 anni un fiore all’occhiello della Piana del Sele, così come quanti vi hanno lavorato con sacrificio e passione.