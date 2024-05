Eboli: alzata del panno di San Vito. Torna e si rinnova l’antica usanza della città

È tutto pronto per l’appuntamento che coniuga fede e tradizione con l’alzata del panno di San Vito Martire, Patrono della Città di Eboli.

Appuntamento domani sera

Domani sera alle ore 19.00 sul sagrato della chiesa di Santa Maria della Pietà in piazza della Repubblica, alla presenza del parroco don Michele Marra, dalle confraternite e delle istituzioni locali, si terrà la tradizionale esposizione del panno sacro che raffigura l’effige del Santo Patrono della Città.

Un mese di festeggiamenti religiosi

Un mese di festeggiamenti religiosi, appuntamenti e cerimonie in attesa della festa patronale del prossimo 15 giugno quando la Città di Eboli e tutta la comunità locale si ritroveranno in preghiera con la tradizionale processione che si snoda per le strade principali del paese e che attraversa le contrade cittadine delle zone periferiche.