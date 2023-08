Galleria San Vito sulla Cilentana: progetto definanziato

Nessun intervento per la Galleria di San Vito della Cilentana, nei pressi dello svincolo di Cuccaro Vetere, almeno per ora. A segnalare il caso il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello. Lo scorso anno l’Anas preannunciava l’appalto dei lavori nell’autunno del 2022. Poi, però, il Ministero dei Trasporti ha definanziato il progetto. Oggi, segnala il parlamentare del Movimento 5 Stelle, la galleria resta così, con tutti i suoi difetti e i rischi per la pubblica incolumità.

Un progetto definanziato

«Quando nei giorni scorsi abbiamo denunciato il definanziamento di opere pubbliche al Sud siamo stati accusati di diffondere notizie non vere. Ma sono non vere le critiche che ci vengono rivolte. Carta canta. La nota inviataci dall’AD dell’ANAS dott. Simonini dimostra la fondatezza e la verità delle nostre critiche: il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza straordinarie della galleria era stato definito e si era nell’imminenza dell’appalto e dell’inizio dei lavori. Poi tutto è svanito», asserisce Castiello.

Le promesse

«A ottobre scorso, come risulta da notizie provenienti dal compartimento di Napoli dell’Anas, il Ministero dei Trasporti ne ha disposto il definanziamento. Si dice, da parte leghista, che l’opera comunque si farà in altra occasione e con altri finanziamenti.». Castiello però è scettico: «Respingiamo al mittente queste profezie. I Cilentani amano i verbi al presente, non quelli al futuro e prediligono le cose reali su quelle ipotetiche».