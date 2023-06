Cilentana: «La galleria San Vito è pericolosa», appello all’Anas

Italia del Meridione Campania scrive all’Amministratore Delegato ANAS segnalando che la galleria San Vito Strada Stradale n.18 Var “Cilentana” ricadente nel comune di Cuccaro Vetere è da tempo interessata da fenomeni di dissesto e infiltrazioni di acqua. Questi problemi renderebbero il tratto pericoloso e ad alto rischio incidenti mortali. Non solo: il livello di sicurezza sarebbe «assolutamente carente dal momento che mancano gli aeratori, mancano le piazzole di emergenza, mancano i collegamenti telefonici, e in caso di malore o di avaria non è possibile chiamare il pronto soccorso né il soccorso stradale».

La posizione di Italia del Meridione

La questione, è attenzionata da Gianfranco Caputo, segretario regionale di Italia del Meridione che pone l’attenzione su una situazione che risulterebbe ancor più grave considerata la lunghezza della galleria (circa 1300 metri).

«Il livello di sicurezza è assolutamente carente dal momento che mancano aeratori, piazzole di emergenza, collegamenti telefonici e, in caso di malore o di avaria, non è possibile allertare il pronto soccorso né il soccorso stradale – spiega – se il trasporto di merci pericolose è autorizzato, il drenaggio di liquidi infiammabili e tossici deve essere effettuato tramite canali di scolo appositamente realizzati o altri dispositivi all’interno delle sezioni trasversali delle gallerie. Tale sistema di drenaggio deve essere progettato e mantenuto in funzione in modo da impedire incendi nonché il propagarsi di liquidi infiammabili e tossici all’interno di un fornice e tra i fornici».

Gli altri interventi sulla Galleria San Vito

Nei giorni scorsi diversi esponenti politici si erano interessati già al caso, compreso l’ex deputato Pd Simone Valiante che aveva chiamato in causa il sottosegretario alle infrastrutture, Tullio Ferrante. Da parte sua la rassicurazioni sullo stato della galleria e sugli interventi manutentivi che l’Anas porrà in essere.