Salernitana Women: successo e salvezza per le granata

Salvezza centrata con tre gare d’anticipo per la Salernitana Women 1919 che, nel girone C di Serie C, batte il Crotone al “Volpe”. Cominciano forte le granata che al 4′ sono pericolose con Olivieri, al 9’ con Colonnese e al 14’ con Cuomo. Al 17’ granata in vantaggio con una prodezza dai 30 metri di Cuomo che centra l’angolino dove Barretta non può arrivare. Le granata cercano il raddoppio, poi, con Olivieri mentre alla mezzora è il palo a salvare le ospiti sull’incornata di Cozzolino.

Nella ripresa Cuomo va ancora a segno prima con una perla dalla distanza trovando il tris poi con una conclusione dal limite. Il poker è firmato invece da Olivieri che sola davanti al portiere calabrese non sbaglia. Nel finale tentativi ancora per Cuomo ed Apicella con Olivieri e Donnarumma a colpire un palo a testa. Termina 4-0: al triplice fischio quando le ragazze di coach De Risi possono festeggiare la permanenza nella categoria. Nelle ultime tre uscite stagionali per le granata le sfide con il Molfetta e l’Apulia Trani, penultima e terzultima, in trasferta e nel mezzo la gara interna con le napoletane dell’Independent.

Salernitana Women -Crotone 4-0

Reti: 17’ pt Cuomo, 5’ st Cuomo, 13’ st Cuomo, 19’ st Olivieri

Salernitana: Pascale, Apicella, Cozzolino, Ferrentino (14’ st Donnarumma), Sorrentino (28’ st Mercede), Falivene, Mazza (38’ st Di Santi), D’Orso (1’ st Sabatino), Colonnese (8’ st Longo), Olivieri, Cuomo. All. De Risi

A disposizione: Fusco, Genovese, Calvanese, Marino.

Crotone: Barretta, Lamalfa, Mancuso (43′ pt Di Rodi), Vetere, Schicchitano (9′ st Martino), D’Aquino (29′ st Coppola), De Santis, Russo (29′ st Vitale), Sacco, Pietrafesa (29′ st Fera) Magnolia. All: Cursio

A disposizione: Mercurio

Note: Arbitro: Davide Testoni (Sez. Ciampino)

Assistenti: Vincenzo Pone (Sez. Nola) – Romualdo Piedipalumbo (Sez. Torre Annunziata)

Ammonite: –

Corner: 6-2 Recupero: 2’ pt, 0’ st.