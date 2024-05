Vandali in azione a Sapri: danneggiata auto in pieno centro

Un parabrezza completamente danneggiato e due specchietti spaccati: è il risultato dell’atto vandalico che questa notte è stato perpetrato ai danni di una Fiat Panda nella città di Sapri attraverso l’utilizzo di una grassa pietra.

I fatti

L’automobile, parcheggiata nel centrale Corso Garibaldi, è di proprietà di un operaio del posto che, come di consueto, ha lasciato l’autovettura in sosta sotto la propria abitazione. Ed è stato proprio il proprietario della Fiat Punto ad accorgersi in piena notte, intorno alle 3, di quanto era accaduto.

Indagini in corso

Allertate le forze dell’ordine sul posto l’arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile di Sapri. In mattinata invece a procedere con le indagini sono stati i Carabinieri della locale Stazione guidati dal Luogotenente Pietro Marino, che subito hanno acquisito i filmati delle videocamere presenti in zona.

Filmati che con molta probabilità permetteranno ai Carabinieri di risalire agli autori dell’atto vandalico.