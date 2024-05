Gemellaggio tra Associazione Carabinieri Capaccio Paestum e la sezione di Meduna di Livenza

In occasione della Festa dei Lavoratori, la locale sezione di Capaccio Paestum dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta dal M.llo Nicola Guariglia ha ospitato i colleghi della sezione di Meduna di Livenza, Comune in provincia di Treviso, per un gemellaggio.

L’iniziativa

L’evento ha avuto inzio alle ore 09:30 con il raduno in piazza Santini da dove i presenti, in corteo, hanno sfilato fino al Monumento al Carabiniere in viale S. Padre Pio, dove è stata effettuata l’alza bandiera.

Successivamente è stata raggiunta la sede dell’Associazione per la cerimonia di sottoscrizione ufficiale del gemellaggio tra le due sezioni ANC, di Capaccio Paestum e Meduna di Livenza.

I partecipanti

Hanno partecipato alla manifestazione il Vice Sindaco di Meduna di Livenza Luigi Zamuner, il Sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, il Sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti, i Carabinieri della sezione di Agropoli con la presenza del capitano Giuseppe Colella ed anche l’Associazione Nazionale Carabinieri di Agropoli.