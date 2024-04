OlivitalyMed: un viaggio sensoriale nel cuore dell’olio extravergine di oliva del Cilento

Appassionati di enogastronomia e cultori dell’olio extravergine di oliva, potranno presto vivere un’esperienza sensoriale senza eguali. Dal 4 al 6 maggio 2024, il Castello di Rocca Cilento farà da cornice a OlivitalyMed, un evento di prestigio dedicato al “nettare degli dei” e alle sue innumerevoli sfumature.

Un programma ricco di appuntamenti di alto livello

La manifestazione, inaugurata dal Maestro Peppe Vessicchio, proporrà un calendario di eventi di assoluto rilievo, tra cui convegni con autorevoli esponenti del settore che approfondiranno tematiche di grande attualità legate alla salute, al turismo, alla ristorazione e al futuro dell’olio extravergine di oliva.

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un vortice di profumi e sapori, scoprendo i segreti dei migliori oli extravergini italiani grazie a masterclass condotte da esperti degustatori. Un’occasione imperdibile per assaporare EVO pregiati in abbinamento a prodotti tipici locali, tra cui pane, ortaggi, frutti di mare e dolci. Per gli amanti dei cocktail, un’intrigante proposta a base di olio extravergine di oliva, il Sunset Boilevard.

OlivitalyMed: un tributo al Cilento e alla Dieta Mediterranea

“OlivitalyMed nasce con l’ambizione di celebrare l’olio extravergine di oliva e il Cilento, sua terra d’origine”, spiega la famiglia Sgueglia, organizzatrice dell’evento. “Un luogo d’incontro per professionisti e appassionati, dove scoprire i segreti di questo prodotto prezioso e assaporarne l’eccellenza”.

Un evento che guarda al futuro dell’olio extravergine di oliva

OlivitalyMed si configura anche come un’importante piattaforma B2B, dove i produttori potranno incontrare buyer provenienti da tutto il mondo. Un’occasione unica per stringere nuove partnership e promuovere l’olio extravergine di oliva del Cilento a livello internazionale.

Un ringraziamento speciale

“Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento alla Regione Campania e all’Assessorato all’Agricoltura per il prezioso sostegno”, concludono gli organizzatori. “Il loro supporto è stato fondamentale per la realizzazione di questo evento”.