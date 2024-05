Elezioni 2024: bagarre a Campora. Sfida in rosa a Gioi, a Omignano ipotesi unica lista

A poco meno di due settimane dalla presentazione delle liste la situazione politica a Campora non si è definita. L’attuale sindaco Antonio Morrone ha confermato la propria intenzione di ricandidarsi e, nonostante il riserbo mantenuto fino ad ora sui nomi che andranno a comporre la compagine da lui capeggiata, ha iniziato a svelare qualcosa: i candidati potrebbero essere gli stessi della scorsa tornata elettorale, ma con qualche piccola novità.

L’alternativa a Campora

Dall’altro lato c’è Marcello Feola, che già da qualche mese ha espresso il desiderio di candidarsi a sindaco del suo borgo natale. Intenzione confermata pochi giorni fa proprio ai microfoni di InfoCilento, glissando, però, sui dettagli della lista.

Sembra, dunque, che stia delineando una corsa a due a Campora per la fascia tricolore. Sono tante, tuttavia, le difficoltà per formare due liste competitive in un piccolo borgo alla luce del numero numero esiguo di abitanti. Probabilmente è proprio questa “questione demografica” a far sì che i candidati continuino a mantenere le carte coperte.

Qui Gioi

Anche il comune di Gioi si appresta a rinnovare il proprio consiglio comunale. Molto probabilmente saranno due i candidati a sindaco, da un lato il primo cittadino uscente Maria Teresa Scarpa, che ha già confermato la sua candidatura, dall’altro Elisa Manna, per lei sarebbe la prima esperienza.

Nel caso venisse eletta sarebbe la prima volta di un sindaco di Cardile. Nel 2019 Scarpa con 393 preferenze, quindi il 60 per cento dei voti, aveva avuto la meglio sugli altri due candidati a sindaco. Leopoldo Errico si era fermato a 296 preferenze. 185 i voti raccolti dalla lista guidata da Graziano Barbato.

Omignano senza sorprese

Ad Omignano confermata per ora solo la candidatura del sindaco Raffaele Mondelli tra conferme e nuovi innesti. Cinque anni fa ad Omignano era candidata una sola lista “Pace e Progresso” proprio con Mondelli capolista.

Nel caso venga presentata una sola lista per la validità del voto sarà necessario che si raggiunga il quorum.