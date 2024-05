La Polisportiva Basket Agropoli si prepara alla semifinale play-off

Domenica 5 maggio alle ore 19:00 al “Pala Di Concilio” di Agropoli, andrà in scena la semifinale play-off, tra Polisportiva Basket Agropoli e Mamba Gragnano. Le due squadra si sono già affrontate nell’arco della stagione ed in entrambe le circostanze ne è uscita vittoriosa la squadra dei delfini, sia all’andata che al ritorno.

Una sfida alla portata dei cilentani

Tutto lascia presagire dunque che quella di domenica possa essere un incontro facile per la compagine agropolese, ma non è così; infatti il Mamba Gragnano ha superato, seppur con un verdetto della federazione, per l’interruzione della gara tre, la Drengot Aversa, squadra che si era classificata al secondo posto nel proprio girone.

La sfida dunque sarà interessante, con la Polisportiva Basket Agropoli che ha avuto una settimana intera per preparare al meglio l’incontro. Coach Enzo Maria potrà contare su tutti gli effettivi delle rosa, escluso Spinelli che ormai ha concluso la propria stagione.

Invito ad incitare i delfini

Inoltre la società dell’Agropoli ha promosso un’iniziativa in vista della partita di domenica, dal titolo “Coloriamo il Palazzetto di Blue”, invitando il popolo agropolese ad accorrere in massa al palazzetto per sostenere i propri beniamini, sarà messa in vendita anche una maglia celebrativa dei play-off, per cercare di unire sotto un unico colore tutto il “Pala Di Concilio”.