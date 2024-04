Rocca Cilento: cresce l’attesa per Olivitaly Med, testimonial d’eccezione il Maestro Peppe Vessicchio

Il Castello di Rocca Cilento è pronto ad accogliere una importante rassegna dedicata all’olio extravergine d’oliva, il cosiddetto oro giallo del Cilento. La rassegna si svolgerà dal 4 al 6 maggio. Insieme alla Regione Campania, Olivitalymed lavora per attestarsi come la più importante Rassegna del centro-sud Italia per promuovere l’olio extra vergine, emblema di colture e cultura, espressione di antiche tradizioni millenarie del nostro territorio.

Il sindaco di Lustra, Luigi Guerra, è intervenuto nella Rassegna Stampa di InfoCilento svelando il testimonial d’eccezione e qualche dettaglio sulla manifestazione.