Torna l’iniziativa “Raggiungi Aquara su due ruote”

L’iniziativa “Raggiungi Aquara su due ruote” è promossa dal Comune in collaborazione con gli esercenti del territorio.

Gadget e sconti a chi visita Aquara raggiungendo il territorio in bici, in moto o su altri mezzi a due ruote.

L’iniziativa mira ad incentivare i tanti gruppi di ciclisti e motociclisti che puntualmente raggiungono gli Alburni e la Valle del Calore, a passare per Aquara e a visitare il borgo e si inserisce in un programma più ampio di rilancio del turismo, delle tante attività vitivinicole e non solo, del territorio.

Ai microfoni di InfoCilento il sindaco, Antonio Marino.