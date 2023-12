A scuola in bicicletta: a Palinuro concluso il progetto Bicibus. A gennaio nuove iniziative

Si è conclusa nel Comune di Centola la prima edizione di Bicibus: un progetto educativo sulla mobilità sostenibile che ha avuto come protagonisti gli alunni della scuola primaria di Palinuro. Nello specifico i piccoli studenti per dieci giorni, hanno effettuato in percorso casa-scuola in sella alla loro bicicletta, aggiudicandosi il primato di primo Bicibus in Campania.

L’iniziativa promossa anche dalla Fiab

Un progetto realizzato grazie ad una stretta collaborazione tra il Comune di Centola, l’Istituto Comprensivo G. Speranza di Centola, la CSAIN, la Cilentoinbici ASD e la Fiab Camerota.

Un programma che si è soffermato non solo sulla mobilità sostenibile ma anche su lezioni di educazione stradale e sport con una gimkana che ha rappresentato l’evento finale. Quest’ultimo caratterizzato dalla consegna di attestati di partecipazione a tutti gli alunni.

Prossimi appuntamenti

Il progetto Bicibus nel mese di gennaio si sposterà negli Istituti Comprensivi di Sapri” Santa Croce” e di San Giovanni a Piro “ Teodoro Gaza” per poi rinnovare nuovamente l’appuntamento con Palinuro nella prossima Primavera.