Dighe a Casalbuono e Montesano sulla Marcellana: ancora un mese di tempo per presentare osservazioni

Nell’ambito del Dibattito Pubblico legato al progetto per la costruzione di due dighe nei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana, c’è ancora un mese di tempo per presentare eventuali osservazioni. L’opportunità di fornire contributi e commenti sarà gestita attraverso la sezione dedicata sul sito ufficiale del Dibattito Pubblico, disponibile al seguente indirizzo: https://www.dp-dighealtotanagro.it/osservazioni/. Ogni osservazione inviata sarà attentamente esaminata e presa in considerazione. L’obiettivo è quello di garantire un processo decisionale equo e trasparente, nel quale tutte le voci della comunità possano essere ascoltate e valutate in maniera adeguata.

Il progetto

Il progetto prevede la costruzione delle dighe per laminare le piene e accumulare acqua nelle parti alte del bacino idrografico del fiume Tanagro. Questa iniziativa mira a mitigare il rischio di alluvioni e ad assicurare un approvvigionamento idrico sufficiente per scopi irrigui, non solo nel Vallo di Diano, ma anche in altri distretti di bonifica della provincia di Salerno.



Oltre alla costruzione delle dighe, il progetto include interventi compensativi e di sviluppo socio-economico. Si prevede la conversione delle reti irrigue per favorire le produzioni agricole di qualità, oltre a iniziative volte a promuovere il turismo e a valorizzare le risorse naturali del territorio.

Le info utili

La documentazione completa del progetto è liberamente consultabile sul sito internet dedicato al dibattito pubblico, accessibile al seguente link: https://www.dp-dighealtotanagro.it/progetto/



Per ulteriori approfondimenti e per visualizzare alcuni video di presentazione del progetto, vi invitiamo a visitare la sezione apposita sullo stesso sito web, raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.dp-dighealtotanagro.it/video/



Il coinvolgimento della comunità è fondamentale, pertanto si rinnova l’invito a partecipare attivamente al Dibattito Pubblico e a condividere opinioni e riflessioni.