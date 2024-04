Eboli: incidente stradale in via Unione Sovietica, scontro tra 2 auto

Incidente ad Eboli, è accaduto questa mattina all’incrocio che collega via Unione Sovietica con zona Borgo. Un furgone e due vetture entrano in collisione esattamente al centro dell’asse stradale. Nell’impatto violento i mezzi restano visibilmente distrutti e ammaccati. Per fortuna però nessun conducente pare aver riportato ferite e danni importanti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini delle forze dell’ordine. I mezzi del soccorso stradale hanno provveduto a rimuovere dalla strada i veicoli.

Disagi alla circolazione

Il manto stradale è stato ripulito da olio del vano motore e da materiale vario. Il transito veicolare è ripreso dopo qualche ora.