Via del Mare ed Sp12, al via lavori di messa in sicurezza

La Provincia di Salerno prosegue il piano di interventi per migliorare la sicurezza della propria rete stradale. Sono infatti partiti in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria sulla SP 12 nei comuni di Castelcivita e Aquara, e sulla Sr Ex 267/b nel tratto che collega Agropoli a Castellabate.

Interventi sulla SP 12

Sulla SP 12, nel territorio di Castelcivita e Aquara, i lavori, che hanno un importo complessivo di 450.000 euro, prevedono:

Il rifacimento di alcuni muri di contenimento;

L’adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali;

Il miglioramento della segnaletica stradale.

Interventi sulla Sr Ex 267/b

Sulla Sr Ex 267/b, nel tratto che va dal km 8+800 circa al km 13+000, i lavori, che hanno un importo complessivo di 550.000 euro, prevedono:

La scarifica e il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

L’adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali;

Il miglioramento della segnaletica stradale.

Sicurezza e valorizzazione del territorio

“Con questi interventi – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Salerno – continuiamo a investire sulla sicurezza della nostra rete viaria, un impegno prioritario per questa Amministrazione. Si tratta di lavori importanti che, oltre a migliorare la sicurezza di chi viaggia sulle nostre strade, contribuiranno anche alla valorizzazione del territorio.”