Trentinara: proseguono senza sosta i lavori all’istituto Aldo Moro

Procedono spediti i lavori per l’ampliamento, l’adeguamento funzionale e sismico e l’efficientamento energetico e impiantisco della scuola “Aldo Moro” sita a Trentinara, in via Manzoni Gli interventi sono stati finanziati con i fondi PNRR per l’edilizia scolastica stanziati con i decreti n. 15 e 17 del 2023.

Un investimento di oltre 1,2 milioni

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha potuto beneficiare di 1.246.900,99 di euro per riammodernare l’edificio scolastico.

I lavori, che dovrebbero essere ultimati entro la fine di ottobre, comprendono pure l’adeguamento antincendio e la sistemazione completa dell’edificio che si avvarrà, così, di più elevati standard di sicurezza.