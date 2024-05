Tre furti nella notte a Salerno: i ladri hanno preso di mira una banca, una tabaccheria e uno store Mediaworld

Notte movimentata a Salerno, dove tre attività commerciali sono state prese di mira dai ladri nel giro di poche ore.

I colpi

Il primo obiettivo è stata la Banca Sella in Piazza Russo, vicino al Parco Arbostella. I malviventi hanno sfondato la vetrina con la griglia di copertura di un tombino e sono riusciti a portare via la cassaforte. Il bottino è ancora da quantificare.

Poco dopo, è stata la volta di una tabaccheria in via Leucosia e di uno store Mediaworld situato nei pressi delle nuove abitazioni di Porta di Mare in località Torre Angellara. In entrambi i casi, i ladri hanno scassinato le saracinesche e hanno rubato denaro e merce.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno indagando sui tre furti, che potrebbero essere stati opera della stessa banda o di due gruppi distinti. I Carabinieri della locale Compagnia stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali e della zona circostante per cercare di identificare i malviventi.