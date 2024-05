Battipaglia: incendio a un centro accoglienza, evacuati 50 ospiti. Tre persone intossicate

Un incendio di vaste proporzioni è divampato ieri sera all’interno del Centro Accoglienza di Battipaglia, una struttura che ospita circa 250 persone. Le fiamme, le cui cause sono ancora da accertare, hanno avvolto un alloggio situato al secondo piano, distruggendo completamente gli arredi e l’impianto elettrico.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. I caschi rossi hanno poi inibito l’accesso all’ala interessata dall’incendio, trasferendo circa 50 occupanti in altre zone della struttura.

Tre persone intossicate

Accorsi anche i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a tre persone rimaste intossicate per l’inalazione dei fumi. Le loro condizioni non sono gravi.

Indagini in corso

I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri della locale Compagnia, che stanno indagando per accertare le cause del rogo. Al momento non si escludono piste dolose.