Incendio di un deposito abusivo di rifiuti a Salerno: vigili del fuoco intervengono all’alba

Un deposito abusivo di rifiuti solidi ingombranti è andato a fuoco questa mattina all’alba in via Eduardo De Filippo, nella zona orientale di Salerno. Le fiamme, divampate intorno alle 5:00, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco della sede Centrale di Salerno.

L’intervento dei vigili del fuoco

Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato il deposito completamente avvolto dalle fiamme. I rifiuti, accatastati sulla strada a ridosso di un cantiere per la costruzione di nuove palazzine, presentavano un forte rischio di propagazione dell’incendio.

Per domare le fiamme, i vigili del fuoco hanno utilizzato liquido schiumogeno estinguente. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora e hanno richiesto un notevole impegno da parte del personale intervenuto.

Messa in sicurezza e interventi successivi

Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, bonificandola dai rifiuti bruciati e dai detriti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Salerno per quanto di competenza, per i necessari accertamenti e per le sanzioni del caso.

Le cause dell’incendio

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Non si esclude l’atto doloso, vista la natura abusiva del deposito di rifiuti.