Eboli: il liceo scientifico Gallotta protagonista al Salone del libro di Torino

Lettura e innovazione tecnologica, impegno e studio e i successi scolastici che arrivano a donare ulteriore lustro ad una scuola del territorio comunale ebolitano, fiore all’occhiello per formazione e iniziative didattiche.

L’appuntamento al Salone del libro

La classe Apple 3C del liceo scientifico Gallotta, sarà protagonista di un appuntamento al Salone del libro di Torino il 9 maggio alle ore 16.30, nello spazio riservato alla Fondazione Meis e Fondazione 1563 nel Padiglione 4 – Sala gialla, per presentare il lavoro premiato al concorso internazionale Remembr- house.

Un riconoscimento importante per il liceo

Un riconoscimento importante per il liceo Gallotta di Eboli che arriva a Torino con un prodotto digitale premiato per l’efficace narrazione e la piacevole realizzazione grafica che hanno creato un contenuto ad alto impatto emotivo, come si legge dalla motivazione del premio.

Gli studenti guidati dalle professoresse Angela Lamonica e Annamaria Ferraro, che hanno curato la realizzazione del lavoro, saranno impegnati anche a contribuire all’allestimento di una mostra internazionale itinerante del contest Remebr-house.

Un altro successo della scuola ebolitana, guidata dalla dirigente Anna Gina Mupo, che si distingue ancora una volta per la didattica innovativa.