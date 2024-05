Lavori pubblici a Salerno: sprint per la stagione estiva

Salerno si prepara alla bella stagione: diversi i cantieri aperti in città. Continuano gli interventi di restyling nell’area della spiaggia di Santa Teresa e dei Giardini della Minerva. Intanto, ci sono buone notizie, per il traffico veicolare di via Cavour: è tempo di tornare alla normalità.

Sono in fase di ultimazione i lavori che consentiranno la riapertura delle due traverse che costeggiano l’area dell’ormai ex cantiere che sorge davanti palazzo Sant’Agostino, nella piazza in cui si sarebbero dovuti realizzare parcheggi e box auto interrati.

Ai microfoni di InfoCilento il punto della situazione con l’assessore a commercio, urbanistica e lavori pubblici del comune di Salerno, Dario Loffredo.