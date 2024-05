Laboratori di lingue straniere e deejay ad Agropoli, Comune cerca esperti

L’Assessorato alle Politiche giovanili, nell’ambito della Cittadella dei giovani, intende attivare due laboratori di lingue straniere ( inglese e spagnolo )e di dj per giovani tra i 16 e i 35 anni. Per questo il Comune di Agropoli ha pubblicato un avviso volto alla ricerca di esperti che volessero offrire gratuitamente il proprio contributo per l’iniziativa.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’Ente è quello di suscitare l’interesse e la partecipazione dei giovani, sollecitandone il superamento dei problematiche personali e ambientali per l’affermazione del sé, rafforzando l’autostima.

Ai laboratori che si terranno in una location del Comune, potrà partecipare chi ha le necessarie competenze linguistiche, oppure ciascun Dj in forma singola o associata, che vorrà intervenire, gratuitamente, per condividere lo spirito sociale dell’iniziativa, producendo apposita manifestazione di interesse.

Come partecipare

Gli interessati possono produrre apposita istanza entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso all’Ufficio protocollo del Comune di Agropoli via Pec oppure a mano, attraverso gli appositi moduli consultabili presso il sito istituzionale dell’Ente.