Agropoli: l’Amministrazione Mutalipassi punta a migliorare i servizi a terra del porto per il traffico crocieristico

L’Amministrazione comunale di Agropoli, punta a migliorare e potenziare i servizi a terra del porto turistico in prospettiva dell’arrivo di navi da crociera, come accaduto negli anni passati. Con questo obiettivo, è stato pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per individuare operatori economici interessati alla gestione di servizi funzionali all’accoglienza, all’assistenza e al supporto dei passeggeri in transito, sbarco e imbarco, con particolare attenzione al traffico crocieristico e alle vie del mare.

Servizi per un’accoglienza di qualità

Le aziende interessate dovranno presentare la propria manifestazione di interesse all’Ente garantendo ricezione, accoglienza, comunicazioni e avvisi ai passeggeri e informazioni turistiche. Il personale dovrà essere qualificato e garantire anche la conoscenza di lingue straniere.

L’avviso

L’avviso esplorativo è aperto a tutti gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di interesse. L’Amministrazione Mutalipassi valuterà le proposte pervenute e selezionerà l’operatore che meglio risponde alle esigenze del territorio e dei crocieristi.